Marjorie de Sousa recibe críticas de Colate, ex de Paulina Rubio

En La Verdad Noticias te hemos compartido que Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado varios escándalos debido a la situación legal de su hijo, pues el actor no ha podido convivir con Matías, lo que ocasionó que el ex de Paulina Rubia de su opinión al respecto.

Nicolás Vallejo- Nájera conocido como Colate y ex esposo de "La chica dorada" compartió un contundente mensaje sobre lo que está atravesando el actor, pues el empresario también ha tenido momentos complicados con su ex, debido al hijo que tienen en común.

El ex de Paulina Rubio comentó que la actriz Marjorie de Sousa es una mala persona y mala madre, por lo que una periodista de "El Gordo y la Flaca" le cuestionó el comentario que hizo en un programa que tiene en Internet, y fue porque Julián no ha visto a su hijo por varios años.

Ex de Paulina Rubio explota contra Marjorie de Sousa

El empresario español comentó a la periodista que no le parece que Marjorie le impida a su hijo ver a su papá, el ex de "La chica dorada" de igual forma mencionó que tanto la actriz como el actor tienen los mismos derechos, sobre todo es un derecho del niño.

En el video que compartió la cuenta de Instagram de "El Gordo y la Flaca", le cuestionaron si realmente pensaba que la actriz es una mala madre como lo dijo en su momento en un programa, él aseguró que si cree que la famosa sea así, por lo que está haciendo con su hijo.

Colate comentó que a pesar de la difícil situación que ha estado pasando Julián, comentó que el niño es afortunado, ya que tiene la suerte de tener un padre y una madre que lo adoran, pues ambos quieren darle lo mejor al pequeño Matías.

Al final de la entrevista, le cuestionaron al ex de Paulina Rubio lo que haría si ve a Marjorie de Sousa, la ex de Julián Gil, el empresario español expresó que no tiene ganas de conocerla, pero sí le diría públicamente que sea una buena madre.

