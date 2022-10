Marjorie de Sousa quedó fuera de esta telenovela de Televisa

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, es una de las villanas favoritas de las telenovelas, aunque también ha realizado otro tipo de personajes, por lo que los fans se han preguntado por qué la famosa no estará en una telenovela que comenzará con las grabaciones en noviembre.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que Juan Osorio dio algunos detalles de su nuevo proyecto “El amor invencible”, melodrama que será protagonizado por Angelique Boyer y el actor Daniel Elbittar, una de las nuevas parejas que ha emocionado a los usuarios.

Aunque, lo que dejó en shock a varios es que Marjorie quedó fuera de la telenovela, pues luego de que anunciaron su regreso a la pantalla chica, la actriz ha confirmado por qué no participará en el proyecto de Osorio; es por un importante motivo.

¿Por qué Marjorie de Sousa no estará en la telenovela de Televisa?

La actriz no participará en la telenovela de Juan Osorio

Durante una entrevista para la revista People en Español, la actriz confesó la razón por la que ya no trabajara en Televisa y con el productor, pues los tiempos no se dieron para lograrlo, ya que ella estaba terminando de grabar “El conde”, pero dejó en claro que no se trata de un posible veto.

De igual forma le deseo un gran éxito a Juan Osorio en la nueva telenovela y espera volver a coincidir con un proyecto de él y expresó que los tiempos de Dios son perfectos, y les aseguró a sus fans que compartirá el próximo en el que le toque participar.

¿Qué se hizo Marjorie de Sousa?

La actriz de telenovelas de 42 años de edad

La actriz Marjorie de Sousa posee una escultural figura a sus 42 años de edad y un rostro encantador, aunque hace algunos años confesó que se ha sometió a una cirugía estética, aunque han surgido especulaciones de que se ha sometido a otros arreglitos estéticos.

