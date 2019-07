Marjorie de Sousa presume sus curvas de infarto con un diminuto atuendo (FOTOS)

La hermosa actriz venezolana Marjorie de Sousa deleitó la pupila de sus fieles seguidores al mostrarse con poca ropa en redes sociales; la ex de Julián Gil presumió su espectacular cuerpo con un atrevido y seductor atuendo playero.

Cabe mencionar que la famosa durante algún tiempo no compartió sus fotografías en atuendos playeros, pero sus más recientes fotografías han comprado que a sus 39 años de edad conserva un cuerpo envidiable.

En la primera fotografía la actriz de Sousa, se muestra sonriente y feliz con su físico, la famosa no perdió la oportunidad de compartir un mensaje en su cuenta personal de Instagram para motivar a las mujeres en llevar una vida saludable u amar su cuerpo en cualquier talla.

Marjorie de Sousa luce cuerpazo y enciende las redes sociales

"Admira cada parte de tu cuerpo, agradece por estar saludable, no te critiques tanto y trabaja más en lograr lo que no te hace sentir cómoda en ti. No te compares".