Marjorie de Sousa muestra N@LGA en SEXY bikini, ¡Sabrosa!

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa ha encendido sus redes sociales al posar con un pequeño bikini de tanguita que deja desbordar sus firmes nachas que la hace lucir super sexy y atrevida a la orilla de la piscina.

Marjorie de Sousa ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas peleas con su ex pareja el actor Julián Gil, por la custodia de su pequeño hijo en común Matías Gregorio. Sin embargo, la villana de “Amores Verdaderos” también da de qué hablar cada que publica una foto tan sensual en Instagram, ya que nadie creería que Marjorie tuvo un bebé, puesto que su cuerpo está espectacular.

Desde tierras venezolanas, Marjorie de Sousa compartió una foto donde posa con un diminuto bikini que resalta su tonificada retaguardia y donde también presume su pequeña cintura. La ex actriz de Televisa escribió en el post que será desde Venezuela donde pasará el fin de año.

UN NUEVO COMIENZO PARA MARJORIE DE SOUSA

La actriz de 39 años espera que en este 2020 las cosas tengan un nuevo comienzo, puesto que el 2019 no fue nada sencillo para la venezolana. Pero eso no significa que no disfrute de compartir sus seductoras fotos con su más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Desde el 2017 Marjorie de Sousa firmó un contrato de exclusividad para ser actriz de telenovelas de Telemundo, por lo que los fanáticos pueden disfrutar de la participación de la actriz a través de esa cadena de televisión.

