Marjorie de Sousa más fuerte que nunca con Matías

Uno de los pleitos más polémicos de la pantalla chica es el que ha protagonizado Marjorie de Sousa con Julián Gil, respecto a su pequeño hijo Matías, fruto de la relación tan bonita que tuvieron antes del nacimiento del pequeño.

En una exclusiva de Tv Notas con Julián Gil, el guapo actor dedicó emotivas palabras para su ex mujer, quien también es madre de su hijo; poniendo en duda la mala relación que tuvieron en algún tiempo, sin embargo parece que las cosas han mejorado en todos los aspectos, porque así como él opinó de ella; la guapa actriz de telenovelas hizo lo mismo poco después de dejar a Matías con su padre.

“Gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él, soy una mujer nueva, una mujer fuerte y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer. No tengo más que opinar de él sino que de todo corazón lo bendigo”.

Sin duda, la relación de ahora se nota mucho mejor de la que hubo con anterioridad pero, esto dejó muy en claro que ambos se han perdonado y por el bienestar de Matías, conviene hacer que las cosas funcionen; ya que el pequeño tendrá que convivir con papá y mamá en algún momento.

De acuerdo a lo ya presentado; Marjorie de Sousa ha sido una de las personas más neutrales en la situación, pues se trata del sufrimiento de su pequeño, ya que constantemente se exhibe en portadas de revistas de entretenimiento; por lo que se ha manifestado que las 'aguas' están calmadas o al menos es lo que han demostrado ante cámaras.

