Marjorie de Sousa envía contundente mensaje a Julián Gil

Hace unos días el actor argentino Julián Gil había compartido una carta en sus redes sociales, el escrito estaba dirigido para su hijo Matías, mencionando que Marjorie de Sousa le prohíbe verlo.

En la carta Julián Gil había comentado que Marjorie de Sousa era muy injusta y caprichosa de igual forma que su abogada de la actriz, pues han pasado varios meses desde que no ve a su pequeño hijo.

Recordamos que ambos famosos habían reiniciado nuevamente su noviazgo, durante el tiempo que estuvieron juntos tenían planes de boda, ya que Julián Gil había organizado una sorpresa para Marjorie de Sousa; tras su romance esperaron con ansias la llegada de Matías, el actor estuvo en el proceso de parto de la venezolana, pero luego de unas semanas empezaron las fuertes declaraciones entre ambos, poniendo a la deriva la custodia de su hijo.

La actriz Marjorie de Sousa acudió el fin de semana al estreno de la obra infantil ‘Hércules, un Héroe de Leyenda’, durante una entrevista comentó que tiene pruebas suficientes para desmentir las declaraciones que ha hecho Julián Gil.

“Quiero aclarar que yo no pedí ningún permiso, no he pedido ningún permiso porque he estado escuchando que se habla de un permiso, y no. Le otorgaron al señor estos fines de semana y mi abogada está arreglando eso”. Comentó Marjorie de Sousa.