Marjorie de Sousa envía comprometedor mensaje a Julián Gil (VÍDEO)

Desde hace ya un tiempo, la famosa pareja conformada por Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron, sin embargo, la situación no quedó del todo bien entre ellos, pues tuvieron que llegar hasta los juzgados y hasta el momento no han llegado a un acuerdo.

Como el mismo Julián Gil señaló las medidas fueron dictadas por el juez en donde se suscribe la restricción de convivencia con su hijo Matías a un día al mes y bajo estrictas medidas.

Por lo que la ex de Gil aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje al actor, ya que no se presentó a recoger al hijo de los famosos, luego que Marjorie de Sousa acudió con su hijo Matías al centro de convivencia para entregárselo, pero Julián Gil no se presentó.

Al salir del centro de convivencia la actriz aprovechó las cámaras de una televisora para envíarle el mensaje a Gil.

"Quiero aprovechar la cámara para enviar un mensaje Julián, por el bien de Mati terminemos con esta situación, hablemos, y lo hago a través de esta cámara”, manifestó De Sousa.

Cabe recordar que desde hace más de un año la pareja entro en una eterna guerra de declaraciones y sin poder llegar a un acuerdo.