Marjorie de Sousa ejerce acción penal contra Julián Gil

Julián Gil reveló a través de un mensaje en su cuenta de Instagram que la fiscal de procesos de lo familiar de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México instruyó a que se ejerza acción penal en su contra. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México De acuerdo con el argentino, esta orden se realizó sin que él pudiera presentar las pruebas necesarias para defenderse de los señalamientos que hizo su ex pareja Marjorie de Sousa, por lo cual solicitó a las autoridades pertinentes que actúen conforme a derecho. “Queridos amigos he sido informado por mi abogada que la fiscal de procesos de lo familiar de la procuraduría general de justicia de la ciudad de México ha instruido que se ejercite acción penal en mi contra, esto sin permitirme ofrecer las pruebas conducentes para esclarecer los hechos de los que injustamente he sido denunciado por la señora Marjorie de Sousa pido justicia y pido a las autoridades que actúen conforme a derecho y me permitan siquiera ofrecer pruebas, por otro lado insisto en los intereses para perjudicarme y en lo delicado que es forzar a funcionarios en mi contra cuando no hay elementos. @manceramiguelmx @garrido_pgjcdmx @pgjdf_cdmx Le pido a todos que me ayuden a difundir este escrito”, expresó el actor a través de redes sociales. https://www.instagram.com/p/BZ4j_lhFjgQ/?taken-by=juliangil Cabe recordar que en medio de la disputa legal que enfrenta la ahora ex pareja por la manutención de su hijo Matías y las relaciones paterno filiales, se dio a conocer que la venezolana interpuso dos nuevas demandas penales por incumplimiento de pago de pensión alimenticia y violencia familiar.

