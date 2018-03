Marjorie de Sousa dispuesta a realizar la prueba de ADN

Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México.-Marjorie de Sousa acepta a realizar la prueba de ADN a su hijo Matías Luego de que la abogada de Julián Gil confirmara que Marjorie de Sousa podría ser detenida si se le comprobaba el delito de fraude procesal, por supuestamente negarse a realizar la prueba de ADN a su hijo Matías, son los abogados de la actriz quienes responden y niegan que el castigo pueda ser grave. “Hacemos la precisión que en primer lugar los delitos por los cuales está siendo acusada la señora, no ameritan según la legislación vigente que le sea impuesta dicha medida, toda vez que tanto el delito de violencia familiar, como el de fraude procesal no se encuentra pedidos en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, dijo el abogado Ricardo Sánchez en conferencia de prensa. De la misma manera, los abogados de la venezolana confirmaron que su cliente está en la mejor disposición de colaborar en este caso y además en que se realice la prueba de ADN. “Los respectivos escritos de petición, mediante los cuales solicitamos que se mencione fecha y hora, para que la señora Marjorie de Sousa comparezca voluntariamente ante las autoridades pertinentes con la finalidad de que se le infirme de manera formal las imputaciones que obran en su contra y en su momento pueda defenderse ante las mismas”, afirmó Sánchez. “Al revés, la hemos promovido, el oficio salió porque nosotros fuimos a promoverlo como litigantes, (…), o sea nosotros hemos estado haciendo la labor de abogados para que se dé la prueba de ADN, por qué, porque la señora Marjorie Lisset de Sousa Rivas la ha solicitado desde el primer día”, agregó Alma Pellón, abogada de De Sousa. Finalmente, Pellón manifestó que han usado todos los recursos legales para el bienestar de Matías, manifestando que no está de acuerdo con la pensión que actualmente recibe el menor. “Ella es la madre custodia, no tiene que dar informes de qué gastó el dinero, segundo lugar, el que diga que aporta, cuando eres padre custodio y todos los que somos padres, en todo el mundo sabemos que no se aporta el 10 por ciento de tus ingresos, aportas todo”. Mientras todo esto sucede en el ámbito legal, Marjorie empleó las redes sociales para compartir con sus seguidores su preocupación con respecto a su primogénito, pues afirma que no quiere gatear y ya da sus primeros pasos.

