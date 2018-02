Marjorie de Sousa devuelve los cheques que ha dado Julián Gil para la pensión de su hijo

Marjorie de Sousa acudió a los juzgados de la Ciudad de México para devolver los cheques que por ley le ha depositado Julián Gil como parte de la pensión alimenticia para su hijo Matías Gregorio.

Acompañada de sus abogados y ante un notario, la venezolana presentó los cheques que le dio el argentino para su hijo y desmintió que el dinero lo haya usado en su beneficio y no para el de su hijo.

“Los únicos cheques que cobré fueron y que deposité en la cuenta de mi hijo, Matías, y aquí están los cheques, los billetes de depósito que, como saben, nunca fueron cobrados como se dijo anteriormente por la otra parte. Aquí están para que sepan, estos nunca han sido cobrados”

Marjorie de Sousa

En presencia de sus abogados y ante notario, la madre de Matías devuelve los cheques de la pensión alimenticia que por ley le ha dado @juliangil. La actriz pide que se abra un fideicomiso en favor del menor. ⬇ pic.twitter.com/u9tdV5GWof — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 15 de febrero de 2018

“Es importante recalcar que dichos billetes fueron recogidos del juzgado; sin embargo, nunca fueron hechos efectivos, solamente el primero, hubo una cuenta que la señora Marjorie abrió en favor de Matías y ahí se depositaron esos cheques, esos primeros cheques y, de esa misma cuenta de Matías, se está sacando ese dinero para entregárselo al señor Gil”, agregó uno de los abogados de Marjorie.

Posteriormente, la abogada Alma Pellón manifestó que a pesar de saber que la pensión alimenticia es un derecho al que no se puede renunciar, la idea de su cliente de no recibir un peso de Gil sigue en pie, y por ello únicamente se limitarán a no recoger los cheques que el histrión deje en el juzgado.

“La pensión es irrenunciable, lo que se le está regresando es el dinero, los cheques que vayan depositando en el juzgado, ahí quedarán, no los vamos a recoger, toda vez que como ven… o sea, inclusive el abogado dijo mentiras, dijo que se habían cobrado los billetes de depósito y ustedes están viendo los originales de los billetes de depósito, jamás se han cobrado. El dinero siempre ha sido de Mati”, explicó Pellón.

Hasta este momento ni Julián Gil ni sus abogados han brindado alguna declaración al respecto.