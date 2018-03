Marjorie de Sousa desmiente a Julián Gil sobre prueba de ADN

Luego de que Rodrigo Carmona, abogado de Julián Gil, confirmará que este martes se reuniría con los defensores de Marjorie de Sousa con la finalidad de llegar a un acuerdo en el proceso legal que los famosos llevan desde hace algunos meses por la manutención de su hijo Matías Gregorio, es la propia actriz quien ha negado este hecho. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México A través de un comunicado, la venezolana argumentó que ella y su equipo de abogados son los que siempre han estado abiertos para llegar a un acuerdo con la gente de Gil y destacó que ni ella ni sus abogados han mostrado su negativa a que se realice la prueba de ADN al menor.

Aquí el comunicado:

“Por medio del presente queremos hacer de su conocimiento la siguiente información en referencia a los procesos legales entre Marjorie De Sousa y Julián Gil derivada de diferentes fuentes de parte del equipo legal del Sr. Julián Gil que no coinciden con la posición legal de nuestro equipo. Desde el inicio de los procesos la parte legal que representa a Marjorie De Sousa siempre buscó un acuerdo y siempre ha estado abierta a llegar a un acuerdo, por lo que accedimos a sentarnos con la defensa del Sr. Gil y la fiscal que lleva una de las carpetas de investigación sin que se llegara a ningún acuerdo debido a una insistencia por parte de la defensa del Sr. Gil que primero nos desistiéramos de nuestras acciones para poder platicar, tampoco se pactó ninguna entrevista entre los dos equipos para el martes siguiente, como se ha comunicado en diferentes medios, eso no significa que no estemos abiertos a dialogar o a buscar un acuerdo mutuo para el mejor beneficio de Matías. No existe ni ha existido ninguna petición de parte de Marjorie De Sousa o su equipo legal acerca de negarse a realizar la prueba de ADN al menor esa información es absolutamente falsa. Por último, es importante resaltar que Marjorie De Sousa confía plenamente en el desempeño legal de su equipo comandado por la Dra. Alma Pellón Barraza que ha seguido los procesos legales bajo el marco de la ley, un equipo honesto, profesional y sobre todo con ética, aunque se insista en desprestigiar su trabajo. Alma continuará como desde un principio en el equipo legal de Marjorie De Sousa y la posición continúa siendo de plena confianza en las instituciones y leyes mexicanas que es donde nació Matías. Agradecemos su comprensión a este penoso asunto que deseamos quede finiquitado para la tranquilidad y bienestar de los afectados”.