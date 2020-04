Marjorie de Sousa con CANDENTE prenda comenta extrañar su trabajo

Marjorie de Sousa es una de las famosas que se encuentra concientizando a sus más de 6.2 millones de seguidores en Instagram sobre la prevención de contagio por Coronavirus, pues para ello lo más recomendable que ha declarado la organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México, es que permanezcas en casa.

La actriz venezolana no ha dejado de publicar constantemente en sus redes sociales, pero el sábado 11 de abril sorprendió a sus fans con una candente fotografía luciendo un sensual vestuario, el cual significa un lejano recuerdo para la ex esposa de Julián Gil durante un largo periodo de aislamiento, muy lejos de su acostumbrada agenda de espectáculos con público presente.

Debido a ello, Marjorie de Sousa quiso ayudar a sobrellevar este encierro en casa con uno de sus mejores ángulos, reflexionando en la descripción de la instantánea, a cerca de la importancia de unirse como seres humanos ante esta contingencia de salud por Coronavirus, ya que al igual que ella, muchas personas no pueden trabajar para ganarse la vida.

La foto de Marjorie de Sousa

“Extrañando lo que amamos, nuestro trabajo. Cuando nos toque regresar valoraremos mil veces más lo hacemos. Mientras tanto cuídate y valora los momentos en tu hogar con tus seres amados. Este tiempo es solo tuyo y recuerda quedarte en casa”

Aunque la famosa utiliza su Instagram para concientizar a sus fans, también lo hace para alegrarle el día a los demás con sus ocurrencias de Tik Tok, actividad que se ha vuelto cotidiana para muchas celebridades de la televisión como Erika Buenfil, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, pues les permite recrear algunas de sus escenas de telenovelas o hacer volar la imaginación con sus dotes actorales.

Te puede interesar: Así se veía Marjorie de Sousa hace 20 años ¡Irreconocible!

No hay duda que el 2020 no ha ido el mejor año de Marjorie de Sousa, pues aún se mantiene con problemas relacionados a la manutención de su hijo con Julián Gil y ahora la pandemia por Coronavirus la tiene en pausa de su trabajo; pero no olvidó la reflexión diaria de agradecer por las cosas buenas que siguen en la vida a pesar de todo lo negativo.