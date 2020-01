Marjorie de Sousa causa furor en Instagram al compartir ardiente vídeo.

Holaaaa!! Cómo va tu segundo día del año??? �������� #marjoriedesousa #relax #2020 #familiayamigos #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #meamo #teamo #Diosconmigo ❤️����❤️�� #bailandolealavida

A post shared by Marjorie De Sousa �� (@marjodsousa) on Jan 2, 2020 at 11:36am PST