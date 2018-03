Marjorie de Sousa afirma que ha mantenido a su bebé sola

Marjorie de Sousa y Julián Gil continúan su guerra de declaraciones, pues mientras el actor asegura que ha cumplido con la pensión alimenticia que le ha indicado el juez que lleva su caso, la actriz afirma que ella tiene que trabajar para mantener a su hijo, además de toda su familia. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México

“Es que no hay nada equitativo, la verdad es que todo ha sido al 100 por ciento de esta parte, no sé qué se maneja del otro lado, pero yo me hecho cargo desde antes, con la barriga. Mantengo a mi familia desde hace muchos años. Saben la situación de mi país y que me tocó traer a mi mamá. Ella tuvo que dejar todo en Venezuela y ahora, con un hijo yo me hago responsable, al cien por ciento, de mi hijo, de mi mamá, ayudo a mi hermano y a mucha gente que trabaja conmigo”, explicó De Sousa.

La actriz acudió como invitada al estreno de una obra de teatro infantil en la Ciudad de México, lugar en el que fue acompañada por su hijo Matías, quien por primera vez acudió a un evento de este tipo.

“A Matías le encanta la música. Todas las canciones las ha ensayado conmigo porque yo estuve en el musical, lamentablemente tuve que dejar la obra”, comentó.

Finalmente, Marjorie se dijo feliz tras aceptar su protagónico en la serie Al Otro Lado del Muro, de la cadena Telemundo. “Es una serie que está increíble. La verdad, estoy muy contenta porque es un cambio radical de todo lo que he hecho, de imagen y de todo”. https://www.instagram.com/p/BaTho_TnNq7/?hl=es&taken-by=marjodsousa