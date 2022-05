Marjorie de Sousa, a punto de enseñar de más en Instagram

La sexy foto de la actriz ha dejado sin palabras a todos los seguidores.

Marjorie de Sousa despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a través de una ajustada blusa de mezclilla, misma que por poco le hace enseñar de más ante el lente de la cámara.

En la fotografía podemos ver a la actriz y modelo de origen venezolano modelar un entallado atuendo de mezclilla que destaca por poseer un prominente escote. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que todo parece indicar que no llevaba nada debajo de la prenda, idea que hizo enloquecer a más de un seguidor.

La actriz retó a la censura con nueva y sexy fotografía en Instagram.

Tal y como se esperaba, la sexy imagen compartida en Instagram no pasó desapercibida para el sector masculino, ya que hasta el momento supera los 47 mil likes. Asimismo, en la sección de comentarios se leen cientos de piropos que los fans le dedicaron con cariño.

Vuelve la polémica con Julián Gil

Cabe destacar que esta sexy postal llega poco antes de que Julián Gil haga polémicas declaraciones sobre el romance que sostuvo con la actriz en 2011 durante una entrevista que ofreció en exclusiva a Yordi Rosado para su canal de YouTube y que al parecer ella respondió por medio de una indirecta en Instagram.

“Yo decido terminar esa relación en mayo del 2011, no me sentía a fin ni cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad” y “Me emborraché, de las pocas veces que me he emborrachado y me levanto al día siguiente con ella en la cama… Después ella me dice: ‘Estoy embarazada’” son algunas de las polémicas declaraciones que hizo Julián Gil.

¿Cuánto mide y pesa Marjorie de Sousa?

Pese a las polémicas, la actriz sigue siendo una de las celebridades más aclamadas en el mundo de las telenovelas mexicanas.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Marjorie de Sousa mide 1.75 metros, pesa 60 kilos aproximadamente y sus medidas corporales son 89-61-89. Tristemente, su imagen artística se ha visto afectada por el mediático pleito legal que protagoniza junto a Julián Gil por la custodia de su hijo Matías.

