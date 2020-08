Marjorie de Sousa: Así de preciosa luce al estilo de "Doña Florinda" ¡WOW!

Marjorie de Sousa sigue el estilo de "Doña Florinda"

Marjorie de Sousa la ex de Julián Gil ha preferido dejar a un lado el escándalo para enfocarse en entretener a sus millones de seguidores de Instagram, y es por ello que no dudó en compartir una atrevida fotografía luciendo un look de "Doña Florinda".

La actriz venezolana de 40 años de edad sabe cómo llamar la atención de los caballeros y para eso prefirió compartir en las redes sociales una publicación bastante sensual, donde además sus seguidores la compararon con un personaje de "El Chavo del 8".

A Marjorie de Sousa le fascina compartir las actividades que hace para relajarse o algunas sesiones de fotos, pues debido a la cuarentena ha pospuesto algunas cosas de trabajo, pero no pierde el tiempo para seguir sumando más seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Marjorie de Sousa se luce como "Doña Florinda"

En su cuenta oficial de las redes sociales la ex de Julián Gil compartió una sexy fotografía mientras disfrutaba de un día soleado en la piscina, pero los usuarios se percataron que la famosa lució un estilo como el de "Doña Florinda", pues su cabello tenía un peculiar accesorio que parecía que tenía rulos en el pelo.

Aquella sexy instantánea que mostró en Instagram, recibió diversos comentarios atrevidos, pues la famosa sorprendió a sus seguidores, quienes han admirado la belleza de la actriz venezolana, aunque algunos comentaron que lucía como "Doña Florinda" del programa de televisión "El Chavo del 8".

Marjorie de Sousa luce guapísima a sus 40 años

A pesar de los años transcurridos que han pasado, no cabe duda que Marjorie de Sousa es una de las actrices que ha impactado con su drástico cambio físico, pues hace 20 años la venezolana tenía un look totalmente diferente y qué decir de su escultural cuerpazo, pero ahora derrocha sensualidad en Instagram.

La venezolana lució muy sexy y preciosa, pues sigue robándose suspiros en las redes sociales, y su más reciente fotografía que compartió se ha vuelto la noticia de hoy, ya que lució al estilo de "Doña Florinda", ¿Te gustó la fotografía de la famosa?