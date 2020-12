Marjorie de Sousa: Aseguran que tiene un amorío con un hombre casado ¡Escándalo!

Revelan que Marjorie de Sousa tendría un romance con un empresario millonario

En La Verdad Noticias, te informamos anteriormente que Marjorie de Sousa está dedicada al cuidado de su hijo Matías, incluso hace unos días compartió un proyecto con el pequeño, ambos grabaron una canción navideña, pero ahora un nuevo escándalo ha surgido con la actriz.

La ex de Julián Gil ha dado de qué hablar últimamente, y todo surgió por un comentario que realizó un conductor del programa de YouTube "Chisme No Like"; el presentador Javier Ceriani aseguró que la famosa venezolana está de romance con un empresario, que es millonario y es casado.

Recordamos que Marjorie de Sousa tuvo un romance con Julián Gil, fruto de su amor nació Matías, pero tras la ruptura, los llevó a un pleito legal que se ha convertido en un tormento para el actor argentino. Pero tras los años transcurridos, la actriz le dio una oportunidad al amor.

Revelan que Marjorie de Sousa tiene un romance con un hombre casado

Y es que durante una emisión del programa de televisión "El Gordo y la Flaca", la actriz de 40 años de edad reveló que tenía una relación sentimental, pero no dio más detalles al respecto, por lo que "Chisme No Like" ha compartido que el empresario Vicente Uribe tiene un amorío con la famosa.

El empresario es dueño de bares y restaurantes de la Ciudad de México, también preside una fundación que se dedica a enfrentar la pandemia por el virus Covid-19, pero lo que causó una ola de críticas a la actriz, es que el empresario es un hombre casado.

Tras darse a conocer que Marjorie de Sousa podría tener un romance con un hombre casado, las críticas de los usuarios no se hicieron esperar, aunque por lo pronto la ex de Julián Gil no ha mencionado algo al respecto, pues la actriz ha sido muy reservada en su vida sentimental.

