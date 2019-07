Marjorie De Sousa enseña las pecas de las zonas más íntimas de su cuerpo (FOTOS)

Después de estar un tiempo ausente de las redes sociales, la actriz Marjorie de Sousa regresó con toda la energía para convertirse en una de las celebridades favoritas de los cibernautas.

Y es que la rubia ha dejado a todos con la boca abierta, al publicar varias fotografías donde muestra su cuerpo en paños menores y sugestivas poses que dejan al público deseando ver más.

Como todos saben, desde que la venezolana se mudó parar trabajar en una televisora muy importante en Estados Unidos, ha tenido una carga de trabajo impresionante, pues dicha empresa le ofreció proyectos muy importantes para su carrera, logrando dejar atrás el escándalo con su ex-pareja Julián Gil.

Recordemos que justo el año pasado, la actriz se mantuvo en medio de la polémica debido a la batalla legal que aún enfrenta con el padre de su hijo, ya que ambos están decididos a llegar hasta las últimas instancias en su pleito por la custodia del menor.

Para el placer de sus seguidores, Marjorie De Sousa publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía en la que luce un diminuto bañador de dos piezas en color blanco, con el cual mostró las sensuales pecas que adornan su voluptuoso busto.

La venezolana acompañó la instantánea con un mensaje positivo y motivador para alentar la confianza que jamás debemos perder:

“Admira cada parte de tu cuerpo, agradece por estar saludable, no te critiques tanto y trabaja más en lograr lo que no te hace sentir cómoda de ti. No te compares”.