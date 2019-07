Marissa Tomei revela los atuendos que pudo usar la sensual 'Tia May' (FOTOS)

Marissa Tomei volvió nuevamente a estar en boca de todos tras su ingreso al exitoso universo cinematográfico de Marvel, haciendo su debut en ‘Spider-Man: Homecoming’ la cinta de bienvenida al famoso héroe arácnido.

La famosa actriz le da vida a la ‘Tia May’ la persona mas importante en la vida de Peter Parker, el joven que secretamente es Spider-Man, y aunque es un personaje secundario, la sensualidad de la actriz le robo el protagonismo al joven actor.

Durante la cinta pudimos ver una faceta muy sensual de la Tía May, quien siempre es interpretada como una mujer de edad avanzada y con un temperamento amable y un poco débil, aunque Marissa Tomei le dio otro giro y ahora demuestra como pudo verse en la cinta.

La tía May pudo ser más... o mucho menos sexy.

Tras el rotundo éxito que el personaje generó en la cinta y después de descubrir la identidad secreta de Spider-Man al final de la película, su regreso a la nueva entrega del héroe ‘Far from home’ fue inminente.

Tras unos días el estreno de la película en cines, Marissa Tomei finalmente pudo revelar a todos sus fans los posibles looks que la ‘Tía May’ pudo haber tenido en la cinta, en los que algunos pudieron darle la clásica apariencia que todos conocen.

“Todas las ‘Tías May’ que pudieron haber sido, aquí tenemos unas cuantas versiones del look de cabello que probamos en la producción de ‘Spider-Man: Far from home”.

Esta fue la declaración que Marisa Tomei hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus seguidores una serie de fotos y videos donde presumió todos los looks que pudo tener su personaje en la secuela de la cinta.

Aunque algunas de las apariencias eran realmente interesantes, muchos fans no estuvieron tan de acuerdo con las posibles opciones, asegurando que su look actual es perfecto para la Tía May.

