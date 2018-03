“En el tiempo adecuado se darán más detalles”, manifestó el abogado Omero Bañuelos que las acompañó en la reunión con la prensa.

Marisol Terrazas de Horóscopos de Durango denuncia acoso sexual

“Antes éramos más chicas y aunque estábamos de la mano de mi papá aún pasaban cosas, pero ahora ya estamos más grandecitas y como esto que me sucedió pasó hace poquito fue la gota que derramó el vaso y dijimos por qué estamos callándonos”. Vicky Terrazas en tanto comentó: “Que es el momento que las mujeres nos valoremos y no tengamos miedo a denunciar, que tenemos voz y que no vale la pena estar soportando y ser amable con gente que nos hace sentir incómodas”. Vicky Terrazas en tanto comentó:

Por el momento las hermanas están analizando las opciones legales que tienen y por tal motivo no quieren revelar el nombre del agresor, pero han afirmado que en su momento lo darán a conocer.Las hermanas Terrazas han manifestado que por tal hecho no van a cambiar la forma de vestir, que eso no es un motivo para que una mujer sea agredida y que están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias., esto de acuerdo a las leyes de California; pero en cuanto se lo autoricen lo darán a conocer.