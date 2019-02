Marisol Santacruz revela poderoso secreto de Televisa (VÍDEO)

Televisa es una de las casas productoras y televisoras más importantes a nivel nacional, pues representa un gran porcentaje de espectadores. Sin embargo, así como la fama y el dinero ha llegado a esta empresa, también los problemas, rumores y especulaciones. Tal es el caso del polémico "catálogo de prostitutas" -como muchos lo llaman- que hay en su interior.

El rumor más fuerte y recurrido que vive Televisa, es quizá, el de un supuesto catálogo que tiene para promocionar a sus mismos colaboradores, ofreciendo así desde compañía, hasta favores sexuales, según la información filtrada.

Te puede interesar: Degenerado graba las partes intimas de Yanet García (VIDEO)

Kate del Castillo fue una de las principales figuras que desveló esta "red de prostitución" desde el año 2017. En su declaración, Kate, afirmaba la existencia de un catálogo de actrices de Televisa que prestaban sus servicios como "damas de compañía".

Algo preocupante con respecto a este rumor, es que Kate no ha sido la única que ha hablado al respecto, sino que ya han habido testimonios posteriores, que aunque con mesura, han reafirmado esta teoría y otras tantas, han retirado lo dicho se forma misteriosa, como si hayan sido víctimas de amenaza.

Tal es el caso mas reciente de la ex actriz, Marisol Santacruz, una de las protagonistas de telenovelas mexicanas más famosas y quien actualmente es recordada por su papel en la novela infantil "Carita de Ángel", quien reveló en el programa "De primera mano" que ella tenía pleno conocimiento de dicha práctica dentro de la empresa.

"No sé en qué radicaba el que te pudieran invitar o no invitar. A lo mejor al catálogo ese no me invitaron porque han de haber dicho que era rebelde, ‘capaz que le tenemos cliente y dice que no’. Porque mi carácter siempre fue difícil, muy sabido por todos los medios." Comentó con cierta ironía la actriz, haciendo énfasis en que ella jamás hubiera participado.