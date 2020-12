Marisol González y sus hijas demuestran cómo debe vivirse la NAVIDAD

Marisol González le demostró a todos como debe sentirse el espíritu navideño al compartir un vídeo con sus hijas, quienes vestían adorables outfits navideños y se divertían por toda su lujosa casa.

Con un “Feliz navidad”, Marisol González dio un mini tour por su casa muy bien decorada para las fiestas decembrinas, siendo una de las decoraciones más llamativas un Santa Claus de tamaño real.

Marisol González acompañó el vídeo con la canción “Feliz Navidad” de Thalía, que parece ser el tema favorito para estas fiestas de sus hijas, quienes saltaron en su cama, sofás y alrededor de su increíble árbol de navidad.

El vídeo de la conductora de “Hoy” fascinó a sus 2.1 millones de seguidores en Instagram, el cual ganó miles de “me gusta”, y varios comentarios emotivos de sus compañeros como Andrea Legarreta.

Marisol González deslumbra en el set navideño del programa "Hoy"

Marisol González disfruta al 100 de la Navidad

La esposa de Rafael Márquez no ha dejado de demostrar su amor por la navidad, pues en otro de sus vídeos más recientes mostró su transformación decembrina con un sexy atuendo de Santa Claus.

Al ritmo de “Santa Claus is coming to town”, Marisol González presumió el look navideño hecho con ayuda de su diseñador de imagen, Victor Guadarrama, y que te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

“Así es la magia navideña”, escribió la conductora en el vídeo, donde estuvo acompañada de su pequeña hija, quien se ganó elogios de los fans: “Las dos coquetas y hermosas”.

