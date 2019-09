Marisol González seduce en MINIFALDA animal print

Marisol González es una de las conductoras de televisa más queridas por el público, su carisma y talento ha hecho que tenga un gran club de fans, pero sobre todo su belleza, que no pasa desapercibida, y menos con los atrevidos outfit que se pone día con día.

Y es que Marisol González es bellísima, y a sus 36 años de edad luce un cuerpazo de ensueño, con el que deleita la pupila de los caballeros, dejándolos con la boca abierta, y haciendo que tengan que poner a trabajar su imaginación, pues, aunque la conductora enseña, se quedan con ganas de más.

Marisol González se unió al inicio de las fiestas patrias, pues en el foro del programa Hoy, ya comienzan a verse los adornos rumbo a la celebración de la independencia de México el próximo 16 de septiembre, por lo que la conductora no dudó en posar frente a estos adornos, eso sí, mostrando pierna.

La conductora se mostró con un outfit muy provocativo, una falda corta de estampado Animal Print, una blusa con mangas 3/4, el cabello suelto, pero lo mejor, con una sonrisa que enamoró a todos sus fanáticos.

Y es que la publicación de Marisol González alcanzó rápidamente más de 25 mil likes, y comentarios de los fanáticos, que resaltan la belleza de la conductora del programa Hoy, quien tiene grandes atributos.

“Ayyyy que padre look! Mostrando tus piernazaas increíbles”, Me encanta el look te ves hermosa”, “Hermosa como siempre, estás divina, eres la más bonita del programa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.