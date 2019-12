Marisol González se convierte en la peor vestida del programa "Hoy"

Marisol González una de las consentidas del programa de Televisa, se ha distinguido por lucir sensuales prendas durante las grabaciones del matutino, sin embargo, uno de los looks que usó en esta semana no fue el acertado para esta temporada Otoño-Invierno.

Recordamos que Marisol González llegó al matutino de Televisa para ser una de las bellas conductoras de uno de los proyectos de entretenimiento más vistos por las familias mexicanas.

La sensual conductora en tan solo unos días de formar parte del programa “Hoy” supo conquistar a los televidentes, quienes solo le han enviado comentarios halagadores por lo hermosa que luce en la televisión, aunque uno de sus recientes atuendos no fue el adecuado.

En la emisión pasada del programa de Televisa, Marisol González llegó al foro del matutino luciendo un atuendo muy coqueto, pues decidió ponerse una minifalda muy sexy; la prenda la combinó con una blusa de manga larga y unos botines negro.

Tal parece que el cambio de clima no es impedimento para que Marisol González pueda presumir sus encantos en esta temporada de frío, aunque en esta ocasión la famosa no fue la favorita del programa de Televisa, pues Andrea Escalona y Galilea Montijo han impactado con sus looks de invierno.

Marisol González no usó el mejor look en el programa de Televisa

A pesar de que Marisol González no fue una de las mejores vestidas en el programa matutino, algunos internautas mencionaron que la famosa lució muy sensual con su atrevido look, pues una de las cosas que ha caracterizado a la famosa es lucir sus piernas con mini shorts o sexys faldas.

