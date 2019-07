Marisol González rompe el silencio y confesó que no envidia a Yanet García

La conductora del matutino "Hoy" Marisol González estuvo de visita en Guadalajara como parte de un evento para la promoción de unas fajas y durante su presencia tuvo una entrevista para revelar algunas cosas que se han comentado en redes sociales sobre la competencia entre ella y Yanet García.

González mencionó que es algo maravilloso que las mujeres decidan tener el trabajo que ellas quieran, y que, durante su presencia en el matutino, ha aprendido de sus grandes maestras como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes llevan años conduciendo el programa de entretenimiento.

Recordamos que durante su llegada al programa "Hoy", ha cautivado con su belleza, carisma y su buen sentido del humor a los televidentes, aunque el look que usa González no es tan atrevido como la "Chica del clima", quien es admirada por sus enormes atributos y en diversas ocasiones ha sido comparada con ella.

Durante la entrevista la ex presentadora de "La Jugada", dijo que no se considera una mujer envidiosa ni problemática, y que disfruta de su trabajo. Admira a las mujeres que tienen un espacio para hacer lo que les gusta y que a ella le encanta hacer su trabajo y que no busca competir con nadie.

Te puede interesar: Marisol González celebra el triunfo de México con un micro vestido rojo (FOTO)

Marisol González comentó que estar en el programa "Hoy" le ha permitido estar más tiempo con sus pequeñas hijas, pues disfruta pasar tiempo con ellas y de igual forma junto a su esposo Rafa Márquez; la conductora está feliz con la familia que ha formado.

Cabe mencionar que la conductora y Yanet García comparte algunas secciones junto con Andrea Escalona, las hermosas mujeres han cautivado la atención de los televidentes, quienes disfrutan el programa de entretenimiento y que mejor con la presencia de las famosas.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos