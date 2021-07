Marisol González reparase en Hoy tras anunciar su renuncia

La guapa Marisol González es una famosa conductora que recientemente ha causado fuerte polémica al reaparecer en el Programa Hoy después de confirmar su renuncia en las redes sociales.

Muchos de sus fans se han preguntado hasta cuándo será parte del programa y para ello el periodista Álex Kaffie ha dicho que la presencia de la conductora en el matutino de Televisa podría extenderse por unas semanas más.

Resulta que esta mañana la exreina de belleza y todavía conductora del matutino Hoy, Marisol González, apareció en el programa de Televisa, eso después de que confirmara su renuncia al matutino y se revelara la última fecha en la que sería parte de la transmisión.

Marisol González de nuevo en Hoy

Marisol González en Hoy

La hermosa conductora mexicana lució sumamente alegre con un conjunto azul cielo junto a los demás conductores del Programa Hoy , a pesar de su ausencia el pasado viernes y que fue cubierta por la exconductora de Venga la Alegría: la bella Tania Rincón.

Hay que destacar que esta ausencia el último viernes solo fue una falsa alarma de su renuncia, pues lo cierto es que Marisol seguirá siendo parte del programa por al menos dos semanas más, según informó en su columna de opinión el periodista Álex Kaffie hace unas semanas.

Y es que de acuerdo con el periodista, Marisol se despedirá definitivamente el próximo viernes 16 de julio.

¿Por qué va a renunciar la conductora de Programa Hoy?

La conductora dio sus motivos para dejar Hoy

El reina de belleza contó que ha decidido renunciar a Hoy de Televisa por un asunto profundamente familiar, ya que señaló que necesita pasar más tiempo con su familia, por lo que ha concluido que lo mejor es dar un paso al costado del espacio televisivo.

“Se han portado todos increíbles… me cuesta mucho porque no quiero, no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar. Nos queremos dar un tiempo y atender a mi equipo. Espero que sea un tiempo y regresar”.

Cabe destacar que las compañeras del Programa Hoy de Marisol González señalaron su tristeza por la renuncia de la conductora y le dijeron que el programa siempre será su casa.

