Marisol González recupera su figura después del embarazo

La esposa de Rafa Márquez Lugo, Marisol González de 35 años, está cuidando de nueva cuenta su figura, en su cuenta de instagram acompañada de su primera hija Marisol, la conductora de deportes comparte con sus fans los momentos divertidos que pasa con su hija haciendo ejercicio juntas.

No cabe duda que las famosas también sufren por los kilitos de más después del embarazo, y obviamente se tienen que poner las pilas para reencontrarse con la figura de antes, razón por la que Marisol González se puso manos a la obra para bajar de peso, pero desde la gestación se cuidó.

Tras la llegada de su segunda hija, Marisol González sigue una dieta y realiza ejercicios cotidianamente, ha dejado sorprendidos pues se nota el cambio que ha tenido luego de dar a luz a su bebe Luciana.

Para Marisol González, la maternidad es el mejor de los momentos, por lo que una mujer que pasa por esto debe recibir todas las atenciones y cuidados.

“Como siempre lo digo, yo disfruto mucho de los embarazos y ya poco a poco todo se va acomodando, mi prioridad no es estar bien físicamente, sino estar bien como mamá, darle lo mejor a mi familia y gracias a Dios todo ha salido muy bien, me recuperé muy rápido y yo creo que es parte de disfrutarlo”, dijo Marisol González.

La conductora confesó que el bautizo de su hija será pasando el mundial de fútbol de Rusia.

Marisol compartió algunos tips: “disfrutarlo, si el embarazo te lo permite hacer ejercicio, el primero a mi no me lo permitió, el segundo sí, y tampoco dejarte ir con la alimentación, si disfrutar todos los antojos, pero no subir 30 y tantos kilos porque luego es muy difícil, obviamente si hay mujeres que lo recuperan, pero mi tip es déjense ir tranquilamente, hagan ejercicio y en cuanto tengan a su bebé pues disfruten”.