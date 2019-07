Marisol González mostró sus raros “BIGOTES” en Instagram (VIDEO)

Marisol González es una de las conductora más bellas del programa Hoy de Televisa, que saltó a la fama desde que fue Miss México.

Ahora la sensual Marisol González ha sorprendido en una de sus historias de Instagram, en donde aparece de una manera bastante graciosa y no lo hizo sola.

Resulta que acompañada de Andrea Escalona, la ex reina de belleza se muestra con un filtro de vaqueras creado por la aplicación Snapchat.

En el video se ve que ambas conductoras salen interpretando una canción de Christian Nodal, mientras se les coloca unos graciosos bigotes y unos sombreros que sin duda alguna han hecho reír a muchos.

Las conductoras del programa Hoy, Marisol González y Andrea Escalona siempre han mostrado una amistad muy cercana, por lo que en sus ratos libres se dedican a entretenerse haciendo estas gracias.

Hay que recordar que la conductora de Hoy, Marisol González, robo todas las miradas las miradas en redes sociales luego de hacer una increíble publicación ente sus más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Resulta que en la imagen la guapa Marisol, presumió su figura en un pantalón acampanado y unas botas; además de un mensaje que decía: “Nadie es como tú y ese es tu poder”.

Dicha publicación se llenó de reacciones en tan solo cuestión de horas, pues hasta el momento ya tiene más de 18 mil me 'me gusta', donde sus más fieles seguidores no pudieron evitar llenar de halagos a la mexicana.

Por otro lado, la conductora de Televisa confesó hace un tiempo que tuvo su primer problema de depresión tras no estar entre las finalistas para Miss Universo aunado con otros problemas familiares que tenía en el momento.

“Cuando llego a cortar con un novio bajo de peso, cuando algo pasa en mi vida fuerte tiendo a bajar de peso, no tenía ganas de estar en el concurso, ya quería que se terminara".

Actualmente Marisol González Casas es una periodista y modelo mexicana, trabaja en Televisa como “reportera” en deportes y conductora.

