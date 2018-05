Marisol González es una de las 10 mamás más guapas

La guapa Marisol González, de 35 años, es uno de los rostros más bellos del medio del espectáculo, presume su figura a casi 3 meses de haberse convertido en madre por segunda vez, compartió los tips que realiza para mantener su figura.

Una publicación compartida por Marisol González (@marisolglzc) el May 6, 2018 at 9:15 PDT

“El tip que más me ha ayudado gracias a mi mamá que me lo compartía, es la faja, siempre, desde que sales del hospital estar vendada, y ya cuando el cuerpo te lo vaya permitiendo ponerte una faja, todo el día traerla, y en la noche me pongo mi venda con mi gel post-parto, y la sigo usando”. Comento Marisol González.