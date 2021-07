Marisol González confirmó su salida de Hoy y rompió en llanto

Desde hace varias semanas se venía rumoreando la salida de Marisol González del programa Hoy, sin embargo, los rumores dejaron de serlo y se convirtieron en realidad este jueves 1 de julio.

Y es que la conductora de 38 años de edad confirmó la noticia, rompiendo en llanto mientras explicaba cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar la decisión.

No abundó mucho en la explicación, pero compartió que se trata de motivos personales y familiares, por ello Marisol González se va de Hoy.

Marisol González se va de Hoy

La conductora reveló que no va a tomar otros proyectos en Televisa, sino que por el contrario, la decisión de dejar el matutino de Televisa es para dedicarse a su familia.

Y aunque reveló que es muy difícil para ella abandonar un lugar en el que siente como en casa, tuvo que tomar la decisión para estar más cerca de su familia, pues a veces se quiere partir en mil, pero no se puede.

"Hoy me toca darme un tiempo con mi familia... Y me cuesta mucho porque no quiero, no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo", explicó Marisol.