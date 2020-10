Mariska Hargitay revela la dulce historia detrás de su amistad con Taylor Swift

Mariska Hargitay, estrella de La Ley y el Orden: UVE, y Taylor Swift son amigas. Hargitay una vez reveló la dulce forma en que las dos artistas se convirtieron en mejores amigas.

Mariska Hargitay incluso estuvo en el video musical "Bad Blood" de Taylor Swift, junto a más de una docena de celebridades femeninas que sorprendió a fans.

Los fanáticos probablemente estarían de acuerdo en que uno de los videos musicales más memorables de Taylor Swift. Si miras de cerca, verás a Mariska Hargitay junto a la estrella de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo.

Mariska Hargitay y Ellen Pompeo en el vídeo de "Bad Blood" de Taylor Swift

¿Cómo se convirtió Mariska Hargitay en parte del video de Bad Blood? La actriz dice que recibió un mensaje de texto de la cantante de "folklore", preguntándole si estaría en el video: "Recibí un mensaje de texto de ella un día y me dijo: '¿Quieres estar en mi video?'".

La estrella de SVU dice que se divirtió mucho en el set de vídeo y no se sintió excluida del grupo unido de Taylor Swift, conocidas como el "squad".

“No sabía qué esperar, pero eran tan encantadores e inclusivos, y me divertí mucho con ellos. Conocí a muchas de ellas antes, pero Karlie Kloss simplemente me agarró de la mano y dijo: 'Me quedaré contigo'. Me sentí como si estuviera en séptimo grado y la chica genial me eligió a mí".

Cómo se hicieron amigas Hargitay y Taylor Swift

Durante una entrevista con Seth Meyers, Mariska Hargitay explicó cómo se hizo amiga de Taylor Swift. La actriz de 56 años dice que se conocieron en la Met Gala. Swift, una de las cantantes con la mayor fortuna, se acercó a ella y le dijo lo mucho que ama Law & Order: SVU.

Más tarde, Taylor Swift y Mariska Hargitay se volvieron a encontrar en un concierto que se llevó a cabo durante la gala.

Una vez que terminó el evento, Mariska Hargitay dice que ella y su esposo, la estrella de Younger Peter Hermann, se dieron cuenta de que no tenían manera de volver a casa. Hargitay dice que la gala fue "tan lejana en Queens, [Nueva York]", que Taylor Swift les ofreció generosamente llevarlos a casa y han sido amigas desde entonces.

“Era como un angelito que dice: 'Oh, ¿necesitan que los lleve?'”, Dijo Mariska Hargitay. "Ella me llevó a casa, y ese fue el final".

Taylor Swift ya era fan de la actriz

Taylor Swift es tan fan de Law & Order: SVU que llamó a su gata Olivia Benson, por el personaje de Mariska Hargitay (también tiene una gata llamada Meredith Grey, por el personaje de Grey's Anatomy de Ellen Pompeo).

El nombre completo de la gata es Detective Olivia Benson, pero también se la conoce como Dibbles. Taylor Swift bromeó que su gato se confundió después de que el personaje fue ascendido a sargento en el programa, e incluso tiene su propia cuenta de Instagram.

Además, se dice que el gato de Taylor Swift vale 97 millones de dólares, del que puedes leer muchos más detalles en La Verdad Noticias.

Mariska Hargitay dice que se sintió halagada al escuchar que Swift le puso a su gato el nombre de su personaje. “Me reí mucho”, dijo Hargitay, durante una entrevista con Extra. "Con suerte, la incluiremos en el programa, y el gatito y yo seremos socios", bromeó.

