Marisela hace fuertes declaraciones de lo que vivió en su relación con 'El Buki'

Marisela se confiesa sobre su relación con El Buki

La cantante Marisela fue cuestionada en su regreso a México sobre su relación en el pasado con Marco Antonio Solís, un tema que durante años ha dado de que hablar ante los medios de comunicación.

La intérprete de “Completamente Tuya” reconoció que El Buki fue el primer amor de su vida y que en realidad se convirtió en una especia de protector de su imagen.

Más allá de lo polémico que fue la relación, con ella de 14 años y el de 20, la cantante aseguró que nunca vivió abuso por su parte y que era consciente en todo momento de lo que vivieron juntos.

En su regreso al país Azteca, la reconocida cantante de música romántica aseguró que nunca sufrió algún tipo de abuso en la relación que sostuvo con el cantautor mexicano Marco Antonio Solis.

"No para nada, él era mi novio cuando uno es novio y saben lo que hacen no tienes que preocuparte, verdad, no para nada, yo la relación que tuve con Marco la entre con ojos abiertos", declaró en entrevista para 'Venga la Alegría'.

Incluso la intérprete agregó que durante la relación el cantante michoacano era bastante tranquilo y era ella quien resultaba ser más tremenda: "Pero era un hombre más inocente, era medio 'Buki', era más tranquilo, tú sabes, yo creo que era más tremenda que él", dijo entre risas.

La polémica relación entre ambos

La cantante tenía 14 años y Marco Antonio Solís 20 cuando ambos decidieron iniciar una relación, siendo éste también el que fungiría como su descubridor musical a finales de los 80s.

A pesar de su corta edad, la cantante aseguró que "Ya a tus 14 años ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste por culpar a alguien", expresó.

Marisela se presentará en México en un concierto especial en el Auditorio Nacional, recinto que no ha pisado en los últimos años y del cual, se dijo sumamente agradecida.

