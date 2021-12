Marisa Tomei revela que quería que la Tía May fuera bisexual en Spider-Man

La actriz Marisa Tomei se volvió una sensación con su papel de la Tia May en la nueva saga de Spider-Man, y aunque lamentablemente falleció en No Way Home, su influencia seguirá muy fuerte en las nuevas aventuras del héroe.

Desde su primera aparición, la bella actriz cautivó a los fans de Spider-Man de todas las edades, debido a que a diferencia de las otras dos tías, Marisa Tomei le dio un toque más sensual, aunque esto también causó controversia entre algunos de los fanáticos.

Todos sabemos que durante la trilogía del héroe, Marisa Tomei, la Tía May de Spider-Man,tuvo un romance con Happy, sin embargo declaró que le hubiera gustado que la pareja sentimental de su personaje fuera una mujer y que la orientación de May fuera bisexual.

Marisa Tomei quería que la tía May fuera bisexual

La tía May pudo ser de la comunidad LGBT+

Durante las últimas horas la talentosa actriz ha dado mucho de qué hablar tras su participación en No Way Home, pues su muerte fue una de las sorpresas más impactantes de la película y sin duda alguna tendrá un impacto muy grande en la franquicia.

Durante una entrevista para el medio Geeks of color, la actriz reveló este secreto, ya que aunque dijo que los personajes de Happy y May ya tenían buena química a pesar de haber concluido su relación en No Way Home, le habría gustado que la tía de Peter sea bisexual, siendo así la primera versión del personaje que haría esto.

¿Regresará la Tía May a Spider-Man?

El futuro de la Tía May en el MCU todavía no está decidido

Como te informamos en La Verdad Noticias, Sony confirmó una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland, quien finalmente se convirtió el el hombre araña definitivo pero a costa de perderlo todo, incluida a su tía, quien murió a manos del duende verde.

Hasta el momento no se sabe si Marisa Tomei regresará a la franquicia, pero gracias a la llegada del multiverso podría haber una pequeña posibilidad de que podamos ver a la Tía May nuevamente aunque esta vendría de una realidad alterna y podría tener una relación muy diferente con Peter Parker.

