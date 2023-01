Mario Székely, un periodista mexicano con derecho a votar en los Globos de Oro

Mario Székely | Es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood.

Representa a la prensa mexicana en LA

Mario Székely es uno de los dos mexicanos que está facultado para votar por las películas que obtienen el Globo de Oro. Juan Manuel Navarro, de Televisa Espectáculos, es también otro distinguido miembro, ambos con gran experiencia en coberturas internacionales.

Con sencillez, Székely confesó que nunca imaginó tener ese privilegio que conlleva una gran responsabilidad.

En entrevista exclusiva para La Verdad, el periodista de la Asociación de Prensa Extranjera, platicó sobre el derecho de piso que se han ganado los mexicanos en la Academia de Hollywood y el pulcro trabajo de directores como Guillermo del Toro.

¿Cuál fue tu participación en estos Globos, cuéntame tu experiencia y cómo se dio la oportunidad?

"Yo soy miembro de la Asociación de Prensa Extranjera desde noviembre del 2021. Al vivir en Los Ángeles y ser corresponsal del periódico El Universal, de W Radio y los 40, además de revistas de editorial Televisa como Squire, Caras, Cosmopólitan y Vanidades, podía aplicar a ser parte de la asociación. La verdad se dio por invitación, yo no tuve que pedirles, ellos me conocen porque llevo cubriendo eventos de Hollywood desde 1998 que viajaba a Los Ángeles, entonces me invitan y yo accedo, y al ser miembro ya puedo votar, es una cosa que se da en automático. Formo parte de un pull que somos alrededor de unos cien miembros y en este último año de transición en los Globos de Oro se sumaron otros cien votantes internacionales que no necesariamente tienen que vivir en Los Ángeles. Los que somos miembros vivimos la mayoría en Los Ángeles y unos cuantos en otras partes de Estados Unidos. Son periodistas y críticos de otras partes del mundo y ahí están otros cinco mexicanos. Como miembros sólo somos dos mexicanos, Juan Manuel Navarro, de Televisa Espectáculos y yo (nuevos). Hay otro miembro mujer que ha vivido toda su vida en Estados Unidos".

¿Alguna vez imaginaste hacer esto y tener tal distinción?

"Sólo en los sueños, yo soñaba más de niño ser alguien que hacía una película que fuera nominada a un Globo de Oro o a un Óscar y nunca pensé que yo soy el que iba a ser a votar por ellos. El sueño de ser realizador ahí sigue pero por lo pronto ya conseguí uno que no me imaginé que es ser miembro votante de una organización tan prestigiada como los Golden Globes. Me siento honrado y con una responsabilidad de representar a los medios de México aquí, la manera de trabajar, de los medios profesionales de México, porque Hollywood sigue siendo un lugar que tiene que aprender día con día que también hay otras industrias profesionales alrededor del mundo y que también nos hemos ganado nuestro derecho de piso para cubrir o hacer eventos de gala como los Globos de Oro. Y que también nosotros tenemos nuestros eventos como el Ariel. Con toda una comunidad de artistas respetados. Es algo muy bonito porque cuando un mexicano gana un Globo de Oro como ha pasado con Iñárritu, Cuarón y Del Toro o las nominaciones de Salma Hayek o cuando ganó Gael García. Aparte como periodistas tenemos que ser profesionales para que vean y digan mira: en tal país todo el medio es profesional, tanto los que lo escriben, como los que lo cubren como los artistas".

¿Cuál es tu opinión de Del Toro y su trabajo?

"Del Toro es uno de los contadores de historias más importantes en las últimas décadas. Es uno de los que tienen más afianzada la palabra de autor. Hay un sello un estilo muy distintivo. Él desde el inicio sabía que para hacer su cine iba a tener que emigrar muy pronto a Estados Unidos porque cuando empezó haciendo Cronos no había una infraestructura o un presupuesto en México para hacer películas de género fantástico y de horror como él las ambicionaba, y como él ya tenía contacto con Hollywood porque había estudiado acá, su especialización en maquillaje, y conocía a muchos de sus héroes que habían hecho las criaturas más famosas del cine de los 70 y 80, se muda y consigue que lo arropen con su película, con sus cortos y de ahí inicia toda una carrera. Del Toro es uno de los autores más distinguidos de México y del mundo. Es alguien que en donde se pare en Cannes o en la Academia del Óscar lo reconocen".

"Pinocho es una manifestación más de su pasión por el cine y en este caso por la animación y ahorita por esta técnica tan especial y artesanal y de las primeras que se empezaron a usar en el cine sobre todo en la era de King Kong que cumple 90 años este año. Del Toro viene a modernizar esa técnica".

¿Cuál es el secreto de su éxito?

"Amar lo que haces con locura, y cuando amas algo con locura te va a exigir que des todo por ello. Guillermo es una muestra de que la calidad llega cuando uno se exige lo mejor, para lo que uno está haciendo. Lo que lo alegra es darle vida a sus historias, es como un Gepetto. Es como un poeta. Lo que le debemos aprender es a enamorarnos de algo y estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Dejar la comodidad, ahorrar todo el dinero para poder conseguirlo, tener una vida menos tradicional para dedicarte a hacer tu arte. Eso es lo que tendrás que hacer para que puedas trascender, pero el premio es vivir toda la vida con lo que amas".

Además de trabajar para varios medios mexicanos como corresponsal, Mario también dedica su tiempo a establecer vínculos culturales y prepara algunos trabajos editoriales. Apoya al consulado mexicano con exposiciones y promoción del cine de nuestro país.

