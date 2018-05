¡Mario Quintero tuvo sangriento final en el concierto de los ‘Tucanes de Tijuana’!

Entre sangre y un final inesperado concluyó el concierto de los Tucanes de Tijuana, pues tuvieron que parar el show para llevar de emergencia a Mario Quintero (vocalista del grupo), luego de haber identificado su mano bañada en sangre, posteriormente la cámara lo enfocó y pudo notarse que no dejaba de brotarle sangre de la cabeza; debido esto mencionaron unas palabras y se retiraron del escenario.

Tuvieron que abandonar el escenario de manera urgente pues la sangre salía de la cabeza de Mario Quintero y tenían que curar la herida que fuese provocada; a sus redes sociales colgaron un mensaje acompañado de una fotografía, mismo que decía:

“Muchas gracias Lexington, Kentucky por todo su apoyo! Les pedimos una disculpa por no haberlos podido atender hasta el final del show y tomarnos fotos con ustedes tal y como acostumbramos a hacerlo en cada evento, pero lamentablemente no nos fue posible. Nos veremos el próximo ańo, primero Dios! Que Dios me los bendiga siempre!”