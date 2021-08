Mario Pineda acusa a Pepe y Teo de acoso sexual: "Me bajaron el pantalón”

Los youtuber Pepe y Teo, quienes han representado a la comunidad LGBT, están envueltos en una polémica, pues el influencer Mario Pineda los ha acusado de acoso sexual, indicando que estos lo humillaron e inlcuso le bajaron el pantalón.

Cabe indicar que los dos youtubero se han posicionado en contra de la violencia, discriminación y otras formas de odio, por lo que luego de la denuncia de Pineda los internautas han pedido que los cancelen.

Pineda subió un video en forma de testimonio de lo que vivió, en medio de lagrimas indicó que había sufrido acoso sexual y hostigamiento por parte de los influencers, que anterioremnte lograron destrozar a la Divaza en La Saga con Adela Micha.

Él aseguró que desde hace un tiempo quería externar lo que había pasado pero indicó que no había tenido el valor para hacerlo, pues en el pasado intentó hacerlo y solo recibió ataques y burlas.

El testimonio de Mario Pineda

Explicó que en una ocasión asistió a un evento con los youtuber y que en aquella ocasión Pepe estuvo acosando a varios hombres que veía en la calle. Pineda por fin se atrevió a enfrentarlo para detener el acoso, pero asegura queen cambio solo recibió palabras que lo retaban.

“¡Demándame, demándame, demándame! Como si nadie lo pudiera detener, con una soberbia. Me dio demasiado coraje, impotencia”, externó.

Señaló que como parte de una venganza, cuando se encontraban en un evento con público presente, los youtuber lanzaron preguntas para humillarlo respecto al papel que creían que tenía Pineda, si era “pasivo o activo” en una relación sexual.

“Yo veía todo tipo de personas… me sentí asqueroso, nervioso, humillado”, indicó.

Así mismo en otra dinámica también con público presente, hicieron que se besara con otra persona, pues debido a la presión que había sobre él finalmente accedió. Indicó que Pepe lo acusó en múltiples ocasiones, incluso en redes sociales circula una foto donde se puede observar al youtuber tocando las partes íntimas del influencer Mario Pineda.

“En una ocasión me bajaron el pantalón, me vieron las nalgas. Comentando sobre mí, sobre el Pato (otro influencer). No tuve que vivir todo eso. También me acosaba Charly (el ex novio de Pepe)“, contó en medio del llanto.

¿Quién es Pepe y Teo?

Los influencers han sacado un libro juntos

Ricardo Peralta y Cesar Doroteo son los youtuber conocidos como Pepe y Teo. Su canal se centra en temas de la comunidad LGBT y de acuerdo con los influencer surgió por la necesidad de tratar más dicho tema en la sociedad y dar más información a los jóvenes de manera humorística y sin censura.

Así mismo Pepe y Teo se han pronunciado en contra de la violencia, homofobia, machismo y cualquier tipo de discriminación, sin embargo ahora son acusado de acoso sexual por parte del también influencer Mario Pineda.

