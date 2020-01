Mario Domm CONFROTÓ a Samo ¿No hace falta en Camila?

El vocalista de la banda Camila, Mario Domm, ha causado polémica en el mundo d la música, luego de que confrontara a su ex compañero Samo, quien también fue integrante de Camila en sus inicios.

Hay que recordar que la agrupación Camila nació en el año de 2005, integrado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, quienes pronto encontraron el camino a la fama y en el 2012 la banda decidió tomarse un descanso, pero en 2013, el vocalista, Samo, abandonó la agrupación.

No queda duda que luego de que Samo abandonara la banda, todo pareciera quedar en incertidumbre, pero después la banda volvió a resurgir y muy poco se supo de la razón por la que el cantante abandonó la banda, que estaba en su mejor momento.

No hace mucho el ex vocalista Samo, ha asegurado haberse sentido relegado por Mario y Pablo, por lo que estos últimos ya se pronunciaron respecto de las declaraciones que ha hecho, en cuanto a Mario Domm mencionó: “No podría decir que se le trató mal, fue una persona que ganó igual que nosotros. No hay que escupir para arriba, porque Camila nos ha regalado cosas maravillosas”.

Ambos integrantes reiteraron que desean ver hacia el futuro y no dejarse influenciar por lo que su ex compañero dice y dejar el en pasado cualquier indiferencia que pudieron haber tenido.

Festeja Camila festejó 15 años de trayectoria.

Pablo Hurtado y Mario Domm vuelven a los escenarios con la gira 4 Latidos, donde harán mancuerna con Sin Bandera; el compositor agradeció el apoyo del público durante su carrera, ya que Camila es una de esas bandas musicales que buscan seguir permaneciendo en el gusto del público.

Los dos integrantes de Camila han expresado que las letras, los suspiros al corazón y los sentimientos a flor de piel son algunas sensaciones que muchos grupos y artistas buscan experimentar entre sus fanáticos, pero no todos lo logran, se requiere de una pasión natural y sincera de querer llegar y tocar almas, algo que siempre ha tratado de destacar Camila.

