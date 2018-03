Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Mario Casas sorprende con extrema delgadez. Mario Casas ha dado el cambio de su vida. No porque se haya cambiado de casa o se convirtiera en una persona ermitaña. Y para las fans que se han asustado tampoco es porque renunciara a su carrera Realmente este super cambio que está experimentando el guapo actor español se debe a su carrera. Pues es su nuevo proyecto lo que le esta exigiendo una transformación radical.

? Una publicación compartida por Mario Casas (@mario_houses) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 5:18 PDT Fue por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que Mario Casas mostró al mundo como luuce actualmente. Sin duda una imagen muy distinta a lo que nos ha acostumbrado este actor. Se sabe que Mario Casas ha tenido que bajar 20 kilos para su papel en esta película. Y su nueva publicación nos deja claro que realmente esta comprometido en esto. Selfie, Francesc Boix, preso 5.185, fotógrafo. #ElfotógrafodeMauthausen by #Martargarona #rodaryrodar Una publicación compartida por Mario Casas (@mario_houses) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 10:33 PDT

Para la nueva cinta que está rodando en este momento, llamada 'El fotógrafo de Mauthausen', Mario Casas ha tenido que cambiar su físico. Ahora Mario Casas sorprende con extrema delgadez y sorprende a todas sus fans. El compromiso laboral, es una cosas que te hacen ganar puntos en el ámbito profesional. Y estamos hablando en absolutamente en todos los trabajos, sea carrera de actor o no. Y en Hollywood siempre los actores comienzan a tomarse muy en serio sus papeles para poder no solo conseguir premios sino un reconocimiento a nivel mundial. Además de que es sabido que ellos con su carrera buscan transmitir mensajes a todos los que lo ven. Tal es el caso de Jared Letto, quien en su momento bajó casi 20 kilos para poder tener su papel en la película 'Dallas Buyers Club'En esta cinta su personaje lo hizo merecedor de un premio Oscar. Siguiendo este claro ejemplo, ahora Mario Casa tiene que lucir algo demacrado para su papel. No es de olvidar que este guapo actor español siempre ha sorprendido a todos con sus grandes personajes.