Mario Bezares confronta a Paul Stanley y responde su conciencia está tranquila

Hace unos cuantos días, Paul Stanley reaccionaría muy mal ante la broma que hizo el antiguo compañero de su papá Paco Stanley por su asesinato. Se trata de Mario Bezares quien antes se grabó en un restaurante.

En el vídeo dijo ir al baño y después sus familiares lo acompañaron haciendo referencia a que él estaba en el baño cuando dispararon al fallecido comediante. Ante esto, Paul no se frenó para decir que era un acto muy cruel dicha broma y que tuviera cuidado ya que el mismo Mario fue considerado sospechoso.

Mario Bezares no ha tardado en responder, pues aplica el refrán “el que nada debe, nada teme”. Esto es lo que le dijo a Paul Stanley:

Mario Bezares afirma que no quiere ofender, retrató una vivencia personal

Mario Bezares contesta a Paul Stanley.

Mario Bezares contestó a Paul Stanley desde una entrevista en el programa llamado “Multimedios” que no tuvo ningún afán de ser ofensivo, simplemente retrató algo que vivió en el momento del asesinato de Paco Stanley.

Además, se le hizo muy grave la acusación que hizo el hijo del comediante fallecido, pues dice que las sospechas eran infundamentadas y si el caso sigue sin resolverse no es por él. Afirma que tiene la conciencia muy tranquila. Conoce más de lo que dijo Paul en La Verdad Noticias.

“Yo soy una persona completamente libre, inocente porque nunca encontraron absolutamente nada de las pruebas que imputaron y, entonces, si él tiene algunas pruebas o si alguien tiene, pues el caso no está cerrado, creo yo que no está cerrado porque no han encontrado a los verdaderos culpables” dijo.

¿Qué tenía la bolsa de Mario Bezares?

Mario Bezares con Yordi Rosado.

Uno de los polémicos momentos del famoso Mario Bezares fue cuando dejó caer la supuesta bolsa de cocaína en vivo. Sin embargo, recientemente reveló a Yordi Rosado qué en realidad era una bolsita de pañuelos con unos cerillos, aunque no sin antes bromear que era cuatro onzas.

Aquí te compartimos el vídeo que muestra el momento en que cae la bolsita del saco de Mario Bezares.

