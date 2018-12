Mario Bautista se coloca en el gusto del público con 'Baby Girl'

Increíble pero cierto, Mario Bautista a conseguido ser del agrado del público con su más reciente sencillo 'Baby Girl', el cual ya alcanzó 34.269.895 visualizaciones en Youtube.

Mario Bautista y 'Baby Girl'

El joven cantante lanzó su canción 'Baby Girl' junto a Lalo Ebratt el 16 agosto del año presente, dicho tema ya se colocó en la preferencia del público latino, pues a pesar de que Mario Bautista ya es un músico consolidado, su popularidad va en aumento.

Mario Bautista

Mario Bautista - Baby Girl ft. Lalo Ebratt

Algunos comentarios del video:

Las chica Mas hermosas escuchan "Baby girl"

No me gusta Mario bautista pero esta canción esta con madres

Vengo por la voz México

Mario Bautista y Lalo Ebratt

Letra de la canción 'Baby girl'

Es que con tu piel me envuelves

Me envuelves como serpiente

Veneno que no me mata

Veneno que me hace fuerte

Ay nena bésame, bésame, bésame

Yo me erizo si me tocas

Envenéname la boca

Ay dale bésame, bésame, bésame

Sabes que te tengo loca, loca.