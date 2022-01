Mario Bautista confirma remix de “Brindo” con Banda El Recodo

Mario Bautista es un famoso cantante de música urbana mexicano que recientemente está causando furor en las redes sociales y es que ha confirmado en unas publicaciones su colaboración con La Banda El Recodo.

Fue a través de Twitter que el cantante mexicano está enloqueciendo a sus fans después de dar a conocer que su tema Brindo tendrá un remix con La Banda El Recodo hecho que festejan muchos internautas.

Como era de esperarse y como el mismo cantante Mario Bautista pidió a sus fans, has puesto en tendencia la frase “MARIOB X BANDA EL RECODO” y cientos de comentarios han explotado aplaudiendo la novedad del cantante.

¿Quién es Mario Bautista?

��| Mario Bautista oficialmente anuncia su próximo remix junto con la “Banda El Recodo”, su estreno será este 27 de Enero. pic.twitter.com/ZQfrYDcnbN — Mario Bautista Charts (@mbcharts_) January 22, 2022

Mario Bautista es uno de los artistas más conocidos del momento. Nació el 5 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Con su estilo tan sumamente diferenciado ha logrado alcanzar la cima de las listas más importantes del país, llegando incluso a ganarse la total aceptación por parte del público internacional.

Los inicios en la música el cantante tiene una gran relación con YouTube. Gracias a esta plataforma, el mexicano de Mario Bautista comenzó a subir una serie de vídeos interpretando varios temas de otros autores. A tal punto llegó su popularidad que muchos de ellos superaron las 30 millones de visualizaciones.

Por si fuera poco, también quiso probar suerte en Vine (aplicación que desapareció en 2016). Gracias a esto, logró más de 100 mil seguidores en muy poco tiempo. La comunidad estaba creciendo a pasos agigantados. Al ver todo lo que estaba ocurriendo, fue el momento perfecto para comenzar a publicar contenido musical propio a YouTube.

El joven mexicano publicó una serie de sencillos tales como ‘Ven a bailar’ o ‘Si me das tu corazón’, hasta que llegó el tan esperado primer trabajo discográfico titulado ‘Aquí estoy’. Contiene una serie de once temas que no dejaron absolutamente indiferente a nadie, entrando en el Top 20 de las principales listas de ventas del mundo.

La Banda El Recodo y Mario Bautista

TT dos días seguidos, háblame del nivel del fandom �� @mariobautista_



MARIOB X BANDA EL RECODO pic.twitter.com/H1CewCNafm — caro; (@flyinghighmb_) January 22, 2022

Banda Sinaloense El Recodo de Don Cruz Lizárraga es una banda sinaloense formada en El Recodo, un pueblo en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en 19891 por Don Cruz Lizárraga, la cual se puede considerar como la pionera en la divulgación del género, que ya se venía gestando desde décadas atrás, por lo que se le conoce como "La Madre de Todas las Bandas".

En un principio, la famosa Banda El Recodo, se dedicó a tocar corridos, sones, polkas y marchas, pero con el tiempo introdujo un nuevo estilo, empleando la tambora como instrumento principal y generando así piezas más populares.

Ha tocado al lado de personajes de la talla de José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Juan Gabriel y ahora estará colaborando en el remix de la canción “Brindo” del cantante de música urbana Mario Bautista.

