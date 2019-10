Mario Bautista ¡TREMENDO! Mostró el Pack en el gym (FOTO)

El cantante mexicano Mario Bautista ha causado furor en una imagen bastante atrevida en donde muestra sus intimidades que han sido halagadas por cuentos de internautas en Instagram.

Tal parece que Mario Bautista en esta ocasión se voló la barda al publicar en su cuenta oficial de Instagram una imagen en donde se le marca el pack y luce su marcado cuerpo sin playera.

La imagen rápidamente se ha hecho viral, pues Mario Bautista es uno de los cantantes juveniles de música urbana que más gusta entre los jóvenes y no tan jóvenes, y en estas situaciones mucho más, ya que la imagen ha alcanzado más de doscientas mil reacciones y cientos de comentrios.

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la ardiente publicación se encuentran los siguientes: “ bautista Achinga no me lo podrías prestar”, “Creo que me compraré un disfraz de cebra”, “Así te ves mejor mi amor”, “Pues has que se baje tu amigo primero “, “Q guapo hermoso sexy y lindo estas te amo mucho con todo mi corazón”, entre muchos otros.

Hay que destacar que en la imagen Mario Bautista colocó lo siguiente: “No es broma que baje como 10 kilos en ese disfraz de Cebra �� ��”, haciendo referencia al reality show donde participó recientemente con el disfraz de Cebra.

LA CEBRA DE ¿DÓNDE ESTÁ LA MÁSCARA?

En la gran final de ¿Quién es la máscara? tras muchos programas de espera e interpretaciones dignas de llevarse la final, por fin supimos quién era la celebridad oculta detrás de Cebra, uno de los personajes más queridos de todo el concurso.

A lo largo de varios programas fueron surgiendo un montón de nombres, principalmente de cantantes jóvenes que fueron de Maluma a Christian Chávez, pero uno de los que más resonaron fue Mario Bautista.

En su pronóstico final los investigadores Carlos y Yuri dijeron que era Cebra, Consuelo dijo que Juanpa Zurita y Adrián Uribe se fue por Emilio Osorio, pero la Cebra era nada más y nada menos que ¡Mario Bautista!.