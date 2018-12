Marina de Tavira pone en alto a México ante grandes mujeres del cine (VIDEO)

La actriz mexicana Marina de Tavira, ha saltado a la fama internacional tras su papel en la película “Roma” del director Alfonso Cuarón, por eso ahora se ha reunido en una mesa redonda con reconocidas estrellas del cine internacional para charlar de sus participaciones en sus respectivos filmes.

En la charla convocada por el diario Los Angeles Times y conformada por Lupita Nyong-o, Saoirse Ronan, Nicole Kidman, Amy Adams, Melissa McCarthy, Viola Davis y Marina de Tavira, cada actriz expresó su aprendizaje y enseñanza en el medio cinematográfico.

La representante de México y Roma, la cinta más personal de Alfonso Cuarón, conectó las vivencias de sus compañeras, muchas de ellas nominadas y galardonadas con el Premio Oscar; pues ha expresado que la hicieron sentir que todas están en lo mismo y pasan por las mismas cosas, que se sienten igual de expuestas o incómodas, resaltando que fue una experiencia de contacto muy natural y bonita.

Sobre la experiencia de estar de cerquita con las grandes estrellas del cine, la actriz mexicana describió que Viola Davis es una mujer que enseguida atrapa, que tiene una fuerza en la que se expresa; Nicole Kidman es muy sutil, que entra cuando tiene que entrar y da muchísimo lugar a escucharte, mientras que Melissa McCarthy es extraordinaria, generosa, divertida.

Marina de Tavira no niega que la nueva cinta de Alfonso Cuarón, actualmente en cartelera y en el catálogo de Netflix, le ha dado muchas oportunidades, como la mesa redonda del diario Los Angeles Times, por lo que se declara totalmente gustosa de aceptar cualquier invitación pudiera llegar del extranjero:

“Si Roma me da la oportunidad de trabajar en el extranjero, es bienvenida porque también es interesante cruzar los mares y conocer gente. Pero también quiero seguir en México y seguir con mi proyecto teatral. He recibido algunas propuestas, nada todavía concreto. Sí se me han acercado agentes y estamos en pláticas, pero también me interesa mi proyecto aquí, en México”.