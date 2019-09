Marimar Vega suelta la lengua y habla del video íntimo de su novio (VIDEO)

Marimar Vega y Horacio Pancheri comenzaron una relación amorosa desde hace un par de meses, y aunque la habían mantenido en secreto, fue semanas atrás cuando al fin compartieron la noticia con sus fanáticos al mostrar una romántica foto en redes sociales donde gritaban a los cuatro vientos el gran amor que se tenían.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la pareja se viera enredada en la polémica tras filtrarse un vídeo íntimo del actor argentino con explicitas escenas de su anatomía donde aparece auto complaciéndose y el cual era dedicado a una mujer que no era Marimar Vega.

Desde entonces los medios de comunicación convirtieron la situación en una cacería donde perseguían a ambos actores para obtener sus declaraciones al respecto. Mientras unos buscaban a Pancheri para que confesara que era él quien aparecía en dicha grabación, otros iban detrás de Vega para saber que sentía respecto al video donde su actual novio le dedicaba ‘una apretadita de ganso’ a otra mujer.

Fue ahora, durante la alfombra roja de la serie ‘Monarca’, misma que está realizada bajo la dirección y producción de Salma Hayek, y que en unos días se agregará al catálogo de Netflix, donde la prensa al fin pudo acaparar la atención de Marimar Vega y cuestionarla sobre el penoso tema en cuestión.

Para sorpresa de muchos, la actriz accedió a dar su opinión y con una sonrisa despreocupada expresó que esas cosas solo le dan risa, pues no se le hace un tema de gravedad. Asimismo puntualizó que son chismes que no le corresponden a ella y que como pareja no les ha afectado en lo más mínimo.

“Lo que no fue en mi año, no me hace daño”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

