Marimar Vega revela detalles de su vida tras Horacio Pancheri

Como te dimos a conocer puntualmente en La Verdad Noticias, la actriz Mexicana, Marimar Vega, finalizó su relación con el actor Horacio Pancheri, presuntamente por una tercera en discordia.

De hecho, a pocos días de haber anunciado su ruptura, al actor argentino ya se le veía posar con otra mujer muy románticamente, por lo que esto confirmará la teoría de que le puso el cuerno a Marimar.

En ese sentido,recientemente la famosa actriz e influencer mexicana habló por primera vez abiertamente del tema, asegurando que su ritmo de vida le ha ayudado a superar el rompimiento.

“Llevo muchos años trabajando en mi, en ser feliz con lo que hay, no con lo que no hay, muy agradecida, pasan cosas en mi vida hermosas, estoy rodeada de gente preciosa”, señaló.

Marimar Vega habla de la maternidad

Marimar Vega habló de Horacio

De acuerdo con el portal Noticias de Querétaro, la actriz tiene congelados sus óvulos desde hace 2 años, sin embargo, en este momento no le preocupa ni le ocupa el ser mamá”.

“Yo tengo ya como muy acomodada que la mujer no tiene que ser mamá para ser realizada en la vida, y si yo decido no tener porque no quiero y si decido que sí pues ojalá sea”.

Por lo pronto dijo no tener la idea de querer ser mamá, y aunque no lo descarta en el futuro, al menos en una inmediatez no se dará.

Lo cierto es que a sus 37 años de edad, la actriz hija de Gonzalo Vega, Marimar Vega, está en uno de los mejores momentos de su carrera artística, pues la famosa se muere joven, bella, dedicada a sí misma y con proyectos en puerta.

¿Crees que Marimar Vega llegue a ser mamá algún día?, ¿Te gustó la relación entre la actriz y Horacio Pancheri?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.