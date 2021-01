Marimar Vega olvida a Horacio Pancheri con sexys posiciones de Yoga

Marimar Vega llevó una relación de varios años con Horacio Pancheri, con quien incluso compartió créditos en la serie de Amazon Prime “El Juego de las Llaves”, programa en donde interpretaron a una pareja, pero con muchos problemas en la relación.

Pues han pasado un poco de la ficción a la realidad, pues en su relación hubo problemas, y ahora ambos han confirmado que ya no se encuentran juntos, de hecho, la hermana de Zuria Vega ha dicho que se trata por una tercera en discordia, mientras que el argentino negó tal acusación.

Parece que tanto estrés ha obligado a la hija de Gonzalo Vega a refugiarse en el ejercicio, o al menos eso es lo que nos ha dejado ver a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la vimos muy sensual realizando algunas poses de Yoga, eso sí, hay que resaltar que esta famosa siempre ha tenido un amor por el mundo fitness.

Marimar Vega compartió fotos de su sesión de Yoga

Como te informamos, el actor de El Juego de La Llaves confesó en su cuenta oficial de Instagram que terminó su relación con Marimar Vega, pero subrayó que no se debe a otra persona, y que por el contrario, él no tendría que dar explicaciones sobre su ruptura.

Sin embargo, asegura que a su ahora ex pareja solo le desea lo mejor para su vida, y defendió a Gala Montes, quien es presuntamente señalada de haberse metido en la relación de Pancheri y Vega.

“La parte que no me gusta de ser figura pública es comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo y salió la noticia confirmada, no voy a entrar en detalles, la relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida”.