Marimar Vega habla de los comentarios sobre el físico de su esposo

Marimar Vega habla de las críticas que ha recibido su esposo

Marimar Vega recientemente se casó con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez en Acapulco Guerrero y ante la noticia los comentarios sobre la apariencia física de Jerónimo no se hicieron esperar, ahora es Marimar quien da su opinión sobre su esposo.

En una reciente entrevista, la actriz Marimar Vega fue cuestionada sobre el tema, a lo que se mostró sorprendida.

“No sé ni cómo contestar… Me sorprende que sigamos siquiera mencionándolo. Me parece muy raro, no sé ni qué contestar. Estoy feliz, estoy en paz, estoy con un hombre respetuoso, talentosísimo, amoroso”, afirmó.

Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez

La actriz se casó con el director de fotografía en una lujosa boda

La actriz Marimar Vega se casó con el director de fotografía Jeronimo Rodríguez, el pasado 27 de febrero, en una lujosa ceremonia en Acapulco, Guerrero, donde acudieron diversas celebridades del espectáculo.

Por medio de redes sociales, circularon imágenes de la boda, la cual se realizó en un lujoso hotel, y en donde la belleza de la actriz destacó.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que enfrentó su ahora esposo, la actriz aseguró que Jerónimo es “un ser humano excepcional”.

“Creo que eso es muy bonito de alguien, no hay nadie que hable mal de él, es un ser humano muy hermoso, la gente lo adora en su trabajo, además de que es talentosísimo y mi gente cercana está tan feliz y eso es un resultado de cómo me ven a mí”, afirmó.

Zuria Vega habla de Jerónimo Rodríguez

La hermana de Marimar Vega habla de las críticas que ha enfrentado

La hermana de Marimar Vega, la actriz Zuria Vega, en un reciente encuentro con la prensa, fue cuestionada sobre las críticas a Jerónimo Rodríguez.

Tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, Zuria Vega pide que paren las críticas al esposo de Marimar Vega, por su físico.

"La verdad es que ni te voy a contestar esa pregunta porque creo que la labor de todos es no darle voz al hate, y haciéndome esas preguntas lo que están haciendo es justo lo opuesto”.

Zuria afirmó que ve a su hermana Marimar Vega y a su esposo muy enamorados y que está muy feliz porque son una gran pareja.

