Marilyn Manson se queda sin sello discográfico tras ser acusado de abuso sexual

El sello discográfico de Marilyn Manson, Loma Vista Recordings, dijo que no promoverán más la música del cantante de Beautiful People y que no volverían a trabajar con él. Evan Rachel Wood dijo que el artista de 52 años la "abusó horriblemente" y la "preparó" durante su relación.

Manson ha negado previamente cualquier irregularidad y dijo en una nueva declaración en Instagram hoy: "Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad".

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con socios de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad", agregó.

Su sello discográfico dijo en un comunicado: "A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual, con efecto inmediato.

"Debido a estos desarrollos preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros" reveló Loma Vista. Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, ha lanzado tres álbumes a través del sello desde 2015, incluido We Are Chaos del año pasado.

Pero su página de artista desapareció del sitio web del sello el lunes por la tarde en las horas posteriores a la declaración de Evan. No firmó directamente con el sello, ya que conserva los derechos de sus grabaciones y se las autorizó a Loma Vista.

Evan Rachel Wood señaló a Marilyn Manson como su abusador

En la publicación bomba de Instagram, Evan explicó que desea "exponer" a su presunto "abusador" para ayudar a otros antes de que "arruine más vidas". La estrella de Westworld conoció a Manson cuando ella tenía 18 años y él 36.

Estuvo comprometida con el rockero entre enero y agosto de 2010 después de una relación de tres años. La declaración dice: "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson.

"Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje",dijo Evan.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, junto con Evan, otras cuatro mujeres han recurrido a Instagram para publicar acusaciones sobre Marilyn. Manson y sus representantes han negado previamente las acusaciones de abuso en su contra.

