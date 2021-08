Marilyn Manson es acusado de escupir contra camarógrafo en un concierto.

Marilyn Manson está lista para entregarse a la policía después de que se emitiera una orden de arresto por un presunto ataque por escupitajo contra una camarógrafa durante un concierto en 2019.

Un jefe de policía de New Hampshire ha revelado que Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, ha acordado entregarse después de que se emitiera una orden judicial en su contra por dos cargos de delitos menores de asalto simple en Gilford.

Manson está listo para entregarse a la orden de arresto activa en Los Ángeles, confirmó Fox News. Según el medio, la comparecencia de Marilyn Manson podría estar programada para mediados de agosto, sin embargo, depende de cuándo se entregue el cantante.

¿La saliva de Manson aterrizó en el camarógrafo?

TMZ informó previamente que obtuvieron imágenes de Manson metiendo su cara frente a una cámara y escupiendo en el Bank of New Hampshire Pavilion. Fuentes familiarizadas con el caso dijeron al medio que la víctima no tenía "lesiones" por el incidente de "escupir" y solo parte de la saliva de Manson aterrizó al camarógrafo.

Manson fue finalmente acusado porque escupir se considera "contacto físico sin privilegios". En mayo de 2021, el Departamento de Gilford detalló la información de la orden judicial de Manson en una publicación de Facebook.

La publicación decía: "El Departamento de Policía de Gilford tiene una orden de arresto activa para Brian Hugh Warner (también conocido como Marilyn Manson) por dos cargos de delito menor de Clase A.

"Las presuntas agresiones involucraron a un camarógrafo... El Sr. Warner, su agente y su asesor legal han estado al tanto de la orden durante algún tiempo y no se ha hecho ningún esfuerzo por parte de él para regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes".

¿Qué decía la publicación contra Marilyn Manson?

"El señor Warner había estado realizando un concierto en el Bank of NH Pavilion el 18 de agosto de 2019, cuando ocurrieron las supuestas agresiones simples", explicó la publicación.

"La emisión de una orden de aprehensión no es una presunción de culpabilidad", continuó. "El camarógrafo había sido subcontratado por una empresa con sede en NH para grabar el concierto, y había sido localizado en la zona del foso del escenario cuando ocurrieron las supuestas agresiones".

Si Marilyn Manson es encontrado culpable, el delito menor de Clase A que sigue incluye una posible sentencia de cárcel de menos de un año y una multa de $2,000. La acusación se refiere a un camarógrafo no identificado que afirma que Manson les escupió en el brazo mientras filmaron su concierto el 18 de agosto de 2019.

