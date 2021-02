Marilyn Manson es acusado de ABUSO; Evan Rachel Wood lo señala

Evan Rachel Wood, la actriz, cantante y activista, ha alegado que Marilyn Manson es la persona a la que se ha referido a lo largo de los años cuando ha hablado de ser una sobreviviente de violencia doméstica.

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007 cuando ella tenía 19 años y él 38. Se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año.

En una publicación de Instagram el lunes por la mañana, y en una declaración a Vanity Fair, Wood dijo: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson".

"Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", aseguró la actriz.

"Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, expresó Evan Rachel.

Evan Rachel Wood no había dicho quién era su agresor

Wood comenzó a hablar de ser una sobreviviente de violación y violencia doméstica en un artículo de Rolling Stone en 2016, y ha enfocado su activismo en esos temas.

En 2019, Wood creó la Ley Phoenix, un proyecto de ley que extiende el estatuto de limitaciones sobre la violencia doméstica a cinco años de tres. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el proyecto de ley en octubre de 2019, y entró en vigor en enero de 2020.

Wood testificó ante el Senado de California en ese momento, diciendo que su abusador le había ocultado su adicción a las drogas y al alcohol y que “había episodios de celos extremos, que a menudo resultaban en que él arruinara nuestra casa, me arrinconara en una habitación y me amenazara".

“Reuní el valor para irme varias veces, pero él llamaba a mi casa sin cesar y amenazaba con suicidarse”, dijo Wood en ese momento.

“En una ocasión, volví para tratar de calmar la situación, me arrinconó en nuestro dormitorio y me pidió que me arrodillara. Luego me ató de manos y pies. Una vez que estuve inmovilizada, me golpeó y sacudió partes sensibles de mi cuerpo con un dispositivo de tortura llamado Violet Wand.

"Para él era una forma de demostrar mi lealtad. El dolor era insoportable. Sentí que dejé mi cuerpo y una parte de mí murió ese día", recordó.

En el otoño, Wood le dijo a Variety: “Cuando comencé a ser activista, realmente me pregunté, ¿por dónde empezar? Entonces, el lugar en el que suelo comenzar, porque siento que lo voy a hacer más bien, son los lugares en los que tengo experiencia directa".

"Creo que es por eso que he hecho tanto con la violencia doméstica y la agresión sexual", comentó Wood.

Debido a los comentarios públicos de Evan Rachel Wood, que han reducido el tiempo de estos supuestos incidentes, los periodistas y el público se han preguntado si él era la persona de la que Wood estaba hablando.

Marilyn y Evan mantuvieron un noviazgo desde el 2007 hasta el 2009. Se separaron por un tiempo, pero regresaron y se comprometieron, aunque terminaron definitivamente en 2010. Ella aparece en uno de los polémicos videos musicales de Manson/Foto: Loudwire

"¿Por qué nadie habla de la 'fantasía' de Marilyn Manson de matar a Evan Rachel Wood?" leyó un titular de Glamour en marzo de 2018: el artículo señalaba que Manson había dicho una vez sobre Wood en una entrevista de 2009: "Tengo fantasías todos los días sobre romperle el cráneo con un mazo".

Y el otoño pasado, Manson terminó una entrevista con la revista de música británica Metal Hammer cuando el escritor mencionó el nombre de Wood. Más tarde, Manson emitió una extensa declaración, negando cualquier irregularidad.

